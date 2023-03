Ecco la svolta sui trasporti dell’assessore sardista: aerei a 600 euro per Pasqua e navi a 800

Eccola la svolta annunciata dall’assessore del Solinas bis ai Trasporti: aerei a 600 anzi quasi 700 euro e navi a 800 per raggiungere la Sardegna a Pasqua. E così, in attesa che Antonio Moro, presidente del partito sardo d’azione e titolare dell’assessorato che fu della Lega, fondi la compagnia autogestita insieme alle isole del Mediterraneo, la Sardegna si trova nelle condizioni di sempre, anzi sempre un po’ peggio. Ostaggio di ipocrisie, come l’inutile insularità in Costituzione, incapacità, inadeguatezza. E di disinteresse e trascuratezza, con la silenziosa complicità della politica a tutti i livelli.

Vi ricordate della promessa di Solinas di andare in guerra con l’Unione Europea per difendere il diritto dei sardi alla mobilità? Avete avuto notizia di quella guerra annunciata con comunicati stampa che manco alla Casa Bianca? Zero. Adesso, a ridosso di Pasqua, ci aspettiamo nuovi bellicosi proclami che finiranno come tutto il resto, cioè nel nulla.

E vi ricordate il ricorso all’Antitrust dei parlamentari sardi? Era stato fatto prima di Natale, perché ormai non ci si poteva più sottrarre alla fortissima pressione mediatica. I parlamentari chiedevano all’Antitrust di indagare se la politica dei prezzi fosse legittima. L’Antitrust ha risposto? Zero. Niente, la Sardegna e i suoi onorevoli politici sono stati completamente ignorati e snobbati. E secondo voi, i suddetti politici hanno sollecitato l’Antitrust, si sono fatti sentire, si sono incatenati fra Montecitorio e Palazzo Madama? Zero. Adesso, a ridosso di Pasqua, anche in questo caso attendiamo nuovi proclami.

Giusto per dimostrare che è tutto vero, provate a cercarli un volo o una cabina. Roma-Olbia costa 680 euro con Volotea e 495 con AeroItalia, appena arrivata ma che ha già capito quanto è facile lucrare sulle spoglie di un’isola felice solo nell’immaginario collettivo, e forse neanche più in quello. Ita Airways da Milano a Cagliari e viceversa costa 474 euro, da e per Roma Fiumicino 459. Non va meglio con le low cost: 345 euro per volare da Bergamn a Cagliari e 310 da Malpensa con Easyjet. Meglio la nave? Sì, se si è disposti a sborsare 900 euro per una cabina in 4 e con l’auto. A marzo, non ad agosto.

Inutile persino indignarsi.