È venuto a mancare all’ affetto dei suoi cari
REMO LUCCHI
di anni 55
Ne danno il triste annuncio la mamma Maria Bonaria, il papà Omero, la sorella Cristina con Maurizio e Michela, il fratello Stefano con Lorenzo ed i parenti tutti.
Le esequie avranno luogo Lunedì 9 marzo alle ore 10.30 nella Parrocchia del SS Crocifisso in Genneruxi di Cagliari.
Le esequie avranno luogo Lunedì 9 marzo alle ore 10.30 nella Parrocchia del SS Crocifisso in Genneruxi di Cagliari.
________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino