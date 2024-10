Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ un Cagliari da show: matato anche il Toro, Palomino manda i rossoblù di Nicola in paradiso. E pensare che qualcuno non credeva in Davide Nicola: è un Cagliari bellissimo, che vince una partita epica nel nostro stadio col pubblico letteralmente impazzito di gioia. Un Cagliari che sa soffrire quando va in svantaggio, che non si arrende e ribalta la partita. Anche grazie a una punizione che non c’era trasformata in gol dal bolide di Viola. Anche grazie al rocambolesco autogol sul tiro cross di Piccoli. Ma è un’altra vittoria del cuore, dopo quella di Parma e il pareggio nella tana della Juventus. Dopo quel ritiro nel quale io giocatori si sono guardati in faccia,.hanno chiarito i problemi e hanno cambiato marcia.

Il tecnico ha trasferito grande grinta ai ragazzi, il pubblico trascina la squadra: il Cagliari ha rischiato dopo il gol di Linetty, poi è venuto fuori alla distanza costruendo tante palle da gol. E ora i rossoblù volano a nove punti in classifica, in una posizione tranquilla, con ben sette punti conquistati nelle ultime tre giornate. Da sottolineare le grandi prove di Viola, Zappa, Augello impeccabile in difesa, Marin che entra e fornisce l’assist del pareggio. La squadra c’è e questa volta ha girato anche la ruota della fortuna: probabilmente Palomino non sarebbe mai entrato se non ci fosse stato l’infortunio di Mina. Invece di testa ha messo la palla sotto l’incrocio dei pali e stasera essere tifosi del Cagliari è una goduria.