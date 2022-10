E’ stata per 40 anni madre superiora all’asilo della Marina di Cagliari: sarà beata

Per 40 anni ha gestito come madre superiora lo storico asilo della Marina di Cagliari, amatissima da bambini e genitori. Oggi sta per diventare beata. La Commissione storica Vaticana ha approvato la “Positio super virtutibus” per suor Teresa Tambelli, Figlia della Carità, primo passo della procedura di beatificazione. Cinque esperti hanno letto e approvato un documento di 500 pagine aperto da un breve profilo biografico, seguito dalla storia della causa, dalla rilevanza e importanza dell’esempio della suora vincenziana nel suo tempo e per la società d’oggi. Nella seconda parte viene poi descritta in termini generali la vita virtuosa di suor Tambelli, le singole virtù esercitate e la fama di santità in vita e dopo morta. Nel documento, anche le testimonianze raccolte. Il prossimo step sarà al vaglio dei nove componenti la Commissione teologica della “Causa dei santi”, che passeranno di nuovo ai raggi ics la vita e l’opera, la religiosità della. Dopo il giudizio della Commissione teologica, si esprimerà la Consulta plenaria dei vescovi e cardinali, che, in caso positivo, chiederà al Papa il decreto di venerabilità della “serva di Dio”. La beatificazione si avrà solamente se, per intercessione di suor Tambelli, in qualche parte del mondo si è verificato un miracolo, un fatto straordinario, razionalmente inspiegabile.