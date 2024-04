E’ nata la giunta Todde: cinque donne, Pd e 5 stelle pigliatutto, priorità Sanità e Trasporti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“E’ nata una giunta che si esprimerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni per dare le risposte che i sardi aspettano da tanto tempo. Abbiamo privilegiato la presenza delle donne, saranno 5 e con me 6, quindi sarà una giunta con presenza femminile importante. Abbiamo cercato di rappresentare il più possibile i territori al di là di Cagliari e Sassari, abbiamo cercato di premiare le competenze non solo tecniche ma anche politiche e amministrative”. La presidente della regione, Alessandra Todde, a margine dell’incontro con le forze politiche del Campo largo convocato per fine mattina e in vista del consiglio regionale di domani, quando sarà presentata ufficialmente la giunta, racconta le sue scelte e preannuncia i primi interventi.

“Basta con assessorati feudo in cui ognuno si rinchiude e lavora per conto proprio. Cambieremo la legge 1, e intanto faremo in modo che ci sia un lavoro inter-assessoriale che consenta di collaborare costantemente per raggiungere risultati migliori. Il primo intervento? Sulla sanità. Poi la continuità territoriale, gli esperti si metteranno a studiare per essere pronti al momento del nuovo bando”.