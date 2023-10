È morto Nico Piras, l’allevatore pregiudicato 42enne ferito a colpi di pistola a Lula

È morto Nico Piras, l’allevatore di 42 anni di Lula ferito con due colpi di pistola, ieri, a Lula. Si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, fatali due colpi di pistola che l’avevano raggiunto all’addome, L’uomo era sotto processo con la moglie Alice Flore per l’omicidio del fratello Angelo Maria, ucciso nelle campagne del paese nel 2015. Il killer ha agito nella zona di Su Vivaiu, in via dei Mille, mentre in paese si stavano svolgendo gli eventi di Cortes Apertas. I carabinieri della compagnia del paese, insieme ai colleghi del provinciale di Nuoro vanno avanti, in maniera serrata, con le indagini per risalire all’assassino di Nico Piras.