È morto il rettore dell’Università Cattolica di Milano Franco Anelli: si è gettato dal sesto piano del suo palazzo

Grande sgomento nel mondo culturale e politico per la morte dell’avvocato, giurista e rettore Franco Anelli, morto suicida ieri sera all’età di 61 anni. “Con profonda costernazione – si legge in una nota dell’ateneo milanese – la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”. Secondo quanto accettato dalle forze dell’ordine, al momento non ci sarebbero elementi che possano far pensare ad una causa diversa circa la morte dello stimatissimo Rettore. Piacentino di nascita, Anelli ricopriva il prestigioso ruolo dal 2013, con ben 3 mandati rinnovati. Professore ordinario di diritto civile nella sede di Piacenza della Cattolica fino all’anno accademico 2011/2012, ha poi insegnato istituzioni di diritto privato nella sede di Milano dell’ateneo per poi diventare appunto Rettore. Cordoglio unanime da parte di Chiesa e Istituzioni, in primis da parte del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei: “Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Professor Franco Anelli. “- ha scritto l’Arcivescovo. “In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Professor Anelli alla misericordia del Padre.” Anche il ministro dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini ha voluto dedicare un messaggio ad Anelli: “Ho appreso con profondo dolore e sconcerto della scomparsa del rettore dell’Università Cattolica. Sono vicina a tutta la comunità accademica e alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs a cui, il professor Anelli, ha dedicato tutta la sua vita. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.” Franco Anelli aveva alle spalle grande cultura, carriera e una spiccata attenzione e umanità nei confronti dei giovani, sua costante priorità in ogni sua iniziativa ed intervento.