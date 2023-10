È morto il 60enne ferito nel pauroso schianto di Siliqua, Villamassargia piange Maurizio Piras

Non ce l’ha fatta Maurizio Piras, il sessantenne di Villamassargia rimasto coinvolto in un incidente sulla Provinciale 2 a Siliqua. L’uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un camion. Aveva perso conoscenza e il suo cuore si era fermato. I soccorritori erano riusciti a rianimarlo, prima di portarlo a sirene spiegate all’ospedale Brotzu in codice rosso. Lì i medici hanno riscontrato fratture al bacino e in altre parti del corpo, un trauma cranico e ferite giudicate troppo gravi. È stato messo in coma farmacologico ma, poco dopo l’alba, è morto. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo.

Piras lavorava come operaio e aveva la passione delle moto e dei motori. Lascia due figli.