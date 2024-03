È morto a 37 anni Marco Petrini, il famoso “DottorPet angelo degli animali”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un fulmine a ciel sereno la morte della star social Marco Petrini, amatissimo veterinario che sui suoi profili Instagram e Tik Tok parlava con ironia e professionalità a migliaia di follower del suo lavoro e delle caratteristiche degli animali, soprattutto esotici. Nessuno sapeva della sua malattia, a quanto pare breve, se non le persone a lui più vicina e l’ultimo video su Instagram risale al mese scorso. Il giovane ed entusiasta “DottorPet” si è spento domenica al Policlinico Umberto I di Roma, dov’era in cura. In servizio alla Clinica di Guidonia, Petrini è diventato famoso per caso, grazie a un video in cui mostrava un gattino appena nato, che raggiunse circa i 2 milioni di visualizzazioni. Umano, simpatico, capace, con i suoi video è riuscito ad unire leggerezza e conoscenza e non ha mai trascurato il suo lavoro per il successo social. “Un eccellente medico e ancor di più una persona cara a tutti noi. La sua bravura come medico, per quanto fosse enorme, risultava il pregio secondario se si considera il lato umano. Sempre sorridente, disponibile e con la battuta pronta.” – racconta il dottor Gianluca Marchetti, titolare della Clinica Veterinaria Guidonia a Roma Today.