È morta Olivia Newton-John, regina di Grease con John Travolta: aveva 73 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Olivia Newton-John. La cantante australiana è morta oggi dopo aver lottato a lungo contro un cancro al seno. La morte dell’attrice è avvenuta nel suo ranch in Southern California. Olivia, nata a Cambridge il 26 settembre 1948, all’età di 5 anni si trasferisce insieme alla famiglia in Australia e si dedica alla musica. A 15 anni entra nella band di sole donne Soul Four e contemporaneamente partecipa a varie trasmissioni televisive. Una di queste è Sing Sing Sing, uno show che le consente di vincere un concorso per cantanti esordienti e il relativo premio che consiste in un viaggio a Londra. Olivia, una volta in Gran Bretagna, nel 1966 incide per la Decca Records il singolo Till you say be mine. Per un breve periodo canta insieme all’amica Patt Carroll, poi tenta la carriera da solista fino al 1970 quando arriva un ingaggio dalla band Tomorrrow con la quale partecipa ad un omonimo musical. Nello stesso anno, dopo lo scioglimento del gruppo, esce il suo primo album dal titolo All Things Must Pass. Nel 1974 ottiene il quarto posto all’Eurovision Song Contest e, grazie al singolo I Honestly Love You, conquista il disco d’oro. Vince persino un Grammy Award per registrazione dell’anno e un Grammy Award per la migliore interpretazione vocale femminile.

Un discreto successo lo ottiene anche l’anno successivo con il singolo Have You Never Been Mellow ma la consacrazione arriva nel 1978 con il film Grease dove recita accanto a John Travolta.