E’ morta la pensionata 70enne punta da una zecca in Ogliastra

Era stata punta da una zecca, e le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Oggi, la pensionata 70enne ricoverata dalla scorsa settimana a Lanusei, in Ogliastra, è morta in tarda mattinata. Era ricoverata da quattro giorni nel reparto di Rianimazione a causa di una gravissima infezione provocata dalla puntura di zecca, la rickettsiosi. La donna era arrivata in ospedale il 2 giugno scorso, quando il suo quadro clinico era già molto grave: febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni. Qualche giorno prima aveva scoperto di avere sulla pelle la zecca, l’aveva buttata via e non si era particolarmente preoccupata perché non accusava sintomi. Poi il peggioramento, il ricovero e oggi il decesso.