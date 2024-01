E’ gelo fra Salvini e Solinas, il leader della Lega apre da solo la campagna elettorale

Matteo Salvini domani in Sardegna per aprire la campagna elettorale della Lega, e del centrodestra, mollato da Solinas, con cui è sceso il gelo dopo che il leader del Carroccio l’ha scaricato per non compromettere i rapporti con la premier, e ignorato da Truzzu, che ufficialmente sarà impegnato nel tour elettorale ma che non lo incontrerà neanche privatamente.

Un’apertura elettorale in perfetta sintonia con quello che è il clima avvelenato all’interno del centrodestra. Il Psd’Az è furibondo dopo la cacciata del suo segretario e governatore uscente, e giura vendetta in privato pur avendo pubblicamente confermato l’adesione al centrodestra. La Lega, nell’isola ai minimi storici – secondo indiscrezioni viene stimata poco sopra il 2-3% – tenta di recuperare il terreno perduto durante i cinque anni di governo regionale. Forza Italia cerca di salvare il salvabile e di proteggere i voti che le restano.