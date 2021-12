È ai domiciliari ma viene beccato a cento metri da casa, 44enne di Carbonia arrestato di nuovo

A casa ai domiciliari? No, a spasso a cento metri dalla sua abitazione. Un 44enne di Carbonia è finito nuovamente nei guai: i carabinieri, hanno trovato l’uomo, un disoccupato arrestato per reati contro il patrimonio, dove non doveva trovarsi. Risultato? È finito nuovamente ai domiciliari e, domani, sarà in tribunale davanti al giudice.