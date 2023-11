Due uomini avvicinano alcuni bimbi a Gonnosfanadiga, il sindaco rafforza i controlli

“Ovvio che controllare tutto il paese è estremamente difficile, ma intanto, per quello che possiamo con i nostri pochi mezzi, ci siamo”. Il fatto è accaduto circa una settimana fa e a raccontare l’accaduto è stata una mamma attraverso i social: “Stasera intorno alle 17:00 è successo un episodio a degli amichetti di mio figlio. Mentre scendevano al campo per andare a giocare a calcio sono stati fermati e cercarti di avvicinare da queste due persone di colore che dicevano se volevano in passaggio, o addirittura fare un giro, i bambini intimoriti e spaventati sono scappati via e loro hanno cercato di fare retromarcia per inseguirli, ma sono stati bloccati da una macchina che avevano dietro. A questo punto io mi chiedo se non ci fosse stata la macchina dietro, magari, era andata diversamente e in modo peggiore, io vorrei sollecitare piu controlli dalle forze dell’ordine”. Pronta la presa di posizione da parte del primo cittadino Andrea Floris: “Ho incontrato il comandante della polizia municipale e il capitano dei barracelli. Oggetto dell’incontro la sicurezza dei ragazzi e soprattutto dei bambini al momento dell’entrata e uscita nelle scuole e nei centri sportivi. Visti i fatti recentemente successi, si è convenuto di fare attività di prevenzione, garantendo la presenza dei vigili e/o dei barracelli a presidiare i punti critici. Nell’incontro è emersa anche la necessità che, nel caso di avvenimenti che mettano a rischio l’incolumità dei nostri ragazzi, i genitori devono e sottolineo devono assolutamente evitare di scrivere sui social, in quanto i post potrebbero allarmare gli interessati ed essere d’intralcio per l’identificazione di eventuali sospettati. In questi casi si deve contattare prontamente il comandante dei Vigili Urbani al seguente numero di cell. 3492193779. Non sono i social il posto più idoneo per cercare aiuto ed usarli in casi come questi è assolutamente controproducente”. Stop agli avvisi sui social, quindi, questa è la richiesta da parte del primo cittadino al fine di identificare i possibili malintenzionati.