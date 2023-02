Due studentesse investite sulle strisce all’uscita da scuola a Nuoro, una è in codice rosso

Sono state investite in via Trieste, mentre attraversavano sulle strisce pedonali, all’uscita da scuola. Le due ragazze, studentesse della terza A al Liceo classico Asproni, sono state travolte dall’auto guidata da un anziano che, sotto choc, continua a ripetere di non averle proprio viste a chi gli chiede di fare chiarezza sulla dinamica.

Immediatamente soccorse, sono state portate in ospedale: una delle due è in condizioni particolarmente gravi, ricoverata in codice rosso con un trauma cranico, l’altra ha riportato una frattura alla gamba. Immediatamente sul posto le forze dell’ordine, la Questura è proprio di fronte all’istituto, e il preside Antonio Alba.