Due sardi nei guai: simulano un incidente-scontro con un cinghiale, ma l’animale era congelato. Una vicenda che finisce su tutti i giornali e fa discutere: incidente sulla provinciale, due sardi denunciano lo schianto contro un cinghiale, ma l’accusa ora è di truffa perchè si è scoperto che quel cinghiale…proveniva dal congelatore. Indaga la Procura di Tempio su due cittadini di Tempio, che avrebbero chiesto il risarcimento per uno strano incidente: secondo i magistrati quel cinghiale gettato in strada arrivava da un frigorifero, e non è stato certamente lui la causa del sinistro stradale. Ed erano stati immediatamente i forestali a indagare capendo che le ferite del cinghiale erano del tutto diverse da quelle che avrebbe potuto provocare l’impatto con un’auto…