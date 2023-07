172 passeggeri anzichè 170 sull’aereo, il volo Roma-Olbia colleziona due ore di ritardo

Boh boh. Niente. Si conta. Uno, due, tre, quattro…centouno, centodue, …172. Centosettantadue. Panico. Paura. E adesso? E questi due chi sono? Due infiltrati? Due terroristi? Due spie? Due saliti per sbaglio che dovevano andare in vacanza chissà dove e non in Sardegna? Che poi due presenze in più ci servono pure che doveva essere il boom quest’estate ma boom mi sa che non è. Dai, portiamoli lo stesso. Che sarà mai.

E come si fa che oggi col metaverso non si sbaglia nulla e ci controllano tutto e anche di più. Ma se è tutto un querrecode o com’è che si chiama che ti schedano per sempre e invece poi qui non tornano i conti.

“Signore e signori buonasera, Ci scusiamo per il ritardo ma abbiamo in elenco 170 persone e siccome vi abbiamo contato c’è un grandissimo problema: siete saliti in aereo in 172 Ah? È uno scherzo vero?

Caos voli, ennesimo caso di overbooking folle e di centinaia di passeggeri che, per due ore buone, sono rimasti bloccati sulla pista di Fiumicino. È successo per il volo diretto a Olbia, decollato con centoventi minuti di ritardo. E non tutti, ovviamente, l’hanno presa bene. Il motivo? 172 passeggeri, ma nell’elenco ce n’erano segnati solo centosettanta. A differenza di altre volte, nessuno ha dovuto rinunciare al volo. Alla fine l’aereo è decollato. A bordo anche la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, che ha raccontato pubblicamente quella che è stata una vera e propria odissea. Che conferma, purtroppo, quanto sia in crisi il sistema di trasporto aereo da e per un’Isola, la Sardegna, ancora lontana da una situazione di normalità alla voce trasporti.