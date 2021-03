“Due nuovi hub vaccinali a Cagliari e Quartu e migliaia di dosi pronte: così batteremo il virus”.

A Radio CASTEDDU Giuseppe Chessa presidente dell’Ordine dei medici di Cagliari annuncia importanti novità: “Verrà aperto un nuovo Hub a Quartu e un altro alla fiera di Cagliari” una accelerata nella somministrazione dei vaccini insomma “perché questa è la cosa più importante al di là della procedura dei tamponi. Infatti a largo spettro sulla popolazione, la cosa veramente importante è vaccinare in fretta, più gente possibile, i vaccini ci sono, sono presenti diverse decine di migliaia di dosi pronte. Noi come Ordine dei medici abbiamo ricevuto da parte di moltissimi colleghi, magari andati in pensione, la loro disponibilità come volontari per essere impiegati per le procedure vaccinali ed è stato un atto di grande generosità e di spirito di solidarietà che noi apprezziamo molto. Abbiamo consegnato questi elenchi alle autorità della Regione che provvederà poi a impiegarli. Io credo che possiamo essere ragionevolmente ottimisti e riuscire in breve tempo a uscire da quest’ultimo posto che un po’ ci umilia. Il sistema dei colori non ha molto senso per come io la vedo, credo che sia necessaria adesso fare uno sforzo anche a tutela della Sardegna”. Oltre a Quartu Sant’Elena “aggiungo che anche altri centri si stanno organizzando, ad esempio Senorbì, Dolianova, che possono raccogliere gli utenti di diversi piccoli paesi: questo verrà fatto proprio con l’impegno dei medici dei centri con i quali la Regione ha chiuso l’accordo. I medici di base vaccineranno negli Hub”.

Risentite qui l’intervista a Giuseppe Chessa del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU