Due lavoratori in nero scoperti a Carbonia e Siurgus Donigala

Scoperti dalla guardia di finanza due lavoratori in nero.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias e quelle della Tenenza di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà locali, aventi sede una nell’immediato hinterland di Carbonia e l’altra a Siurgus Donigala, la prima operante nel campo alimentare, la seconda nell’ambito ricreativo – culturale.

All’atto dell’accesso nei locali degli esercizi commerciali sono stati identificati tutti i soggetti presenti e intenti a svolgere attività lavorativa: i successivi consueti approfondimenti hanno fatto emergere che due lavoratori – uno per ciascuna attività – operavano completamente in nero e, quindi, sprovvisti della regolare copertura contributiva e assicurativa.

A conclusione dei controlli, i titolari delle attività commerciali sono stati diffidati a regolarizzare la posizione contrattuale dei dipendenti per il periodo di lavoro prestato in nero e sono stati altresì destinatari di sanzioni amministrative comprese tra i 1.800 e i 10.800 euro per ogni lavoratore irregolare.

Il controllo operato nei confronti del soggetto del Sulcis Iglesiente ha altresì consentito di acclarare che lo stesso, aggirando la normativa – obbligatoria dal mese di luglio 2018 -, ha corrisposto al lavoratore, quale retribuzione per le prestazioni rese, somme in denaro contante, senza l’ausilio di strumenti tracciabili.

Tale ulteriore violazione ha comportato l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00, euro