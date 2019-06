Due gattini abbandonati a Quartu: sos per adottarli!

Due gattini trovati stamane a Quartu, nei pressi di via Siena. Sono stati abbandonati dentro una scatola lasciata a fianco dei mastelli utilizzati per la raccolta differenziata. A ritrovarli la Sig. Susanna che non può adottarli in quanto ha già tanti animali domestici. Chi fosse interessato può contattarla al numero: 3400941384.