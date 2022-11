Due donne cinesi e un trans ammazzati a Roma, spunta l’ombra di un maniaco serial killer. Tutte e tre sono state ammazzate a coltellate e ciò fa supporre agli inquirenti che la mano sia la stessa, come riporta Quotidiano.net. In base a quanto si apprende, gli inquirenti stanno analizzando i tabulati telefonici delle tre vittime per ricostruire i contatti avuti con i clienti nelle ultime ore. Analizzate anche le telecamere presenti nelle zone di via Durazzo e via Riboty. Una delle due donne cinesi è stata trovata nuda sul pianerottolo e ciò fa supporre che stava tentando di sfuggire al killer.