Due cuori e un fegato trapiantati al Brotzu, la buona sanità in uno speciale primo novembre

Guardiamo con soddisfazione al buon esito dei tre trapianti , realizzati nella giornata del 1° Novembre, che conferma come il sistema trapianti dell’Arnas Brotzu lavori incessantemente per garantire un grande servizio: tutti noi siamo consapevoli che operazioni di questo genere consentono di offrire nuove prospettive di vita . Ringrazio il personale che , unito in uno sforzo comune , trasforma il gesto di generosità del donatore di organi in una nuova speranza per il paziente ”.