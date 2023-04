Due chili di eroina e coca custoditi in casa a Monserrato, Cristian Busonera ritorna a Uta

Ha una lunga scia di precedenti Cristian Busonera, il 51enne di Monserrato arrestato ieri dagli agenti della squadra mobile della polizia di Cagliari dopo appostamenti e pedinamenti. Due chi di droga tra eroina, cocaina e marijuana, 16mila euro in contanti: droga e soldi sono stati sequestrati nella sua abitazione e in altri locali di sua proprietà. L’uomo è finito a Uta su disposizione del pm Daniele Caria e, assistito dagli avvocati Fernando Vignes e Stefano Murgia, attende l’interrogatorio di convalida, che avverrà quasi sicuramente domani. I legali sono in attesa di ricevere le primissime carte legate alla vicenda. Busonera è un nome noto alla cronache sin dal 2000: quell’anno, infatti, ha cercato di rapinare la filiale dell’allora Banca di Roma in pieno centro a Cagliari, insieme a un gruppo di complici, in piazza Giovanni XXIII. Risale all’anno scorso la condanna inflitta dal giudice a 5 anni e otto mesi per furto, spaccio, e rapina. Tra gli episodi contestati, il colpo a Le Petit Casinò a Sestu: Busonera ha fatto parte della banda di malviventi che, pistole in pugno, si sono fatti consegnare ben cinquemila euro, prima di rifugiarsi a Soleminis.

Ancora, l’operazione antidroga “Dama”: il cinquantunenne era uno dei membri di un sodalizio criminale specializzato nello spaccio di tantissime dosi di droga tra Cagliari e hinterland.