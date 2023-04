Due chili di droga e 16mila euro in casa, pregiudicato 51enne di Monserrato arrestato dalla polizia

Due chili di droga, soprattutto eroina e cocaina, e sedicimila euro in contanti. È quanto hanno trovato gli agenti della squadra mobile della polizia di Cagliari nella casa di un cinquantunenne di Monserrato. Si tratta di un volto già noto alle Forze dell’ordine: gli agenti hanno deciso di intervenire, andando a colpo sicuro, oggi a metà mattina. La droga e i soldi sono stati sequestrati e l’uomo è stato ammanettato. È stato il pm a disporre l’accompagnamento in carcere, a Uta, del pregiudicato. Nei prossimi giorni ci sarà l’interrogatorio per la convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari.