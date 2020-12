Due Campi da padel a Sant’Antioco, la Giunta investe 90 mila euro

A Sant’Antioco nasceranno due campi da padel, uno sport in forte ascesa e trai nuovi attrattori turistici. La Giunta comunale guidata dal Sindaco Ignazio Locci nella giornata di ieri ha deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica definitivo per la realizzazione di due campi da padel nel parco giardino (Lungomare Silvio Olla): sul piatto 87 mila euro di investimento, di cui 46 mila del “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 e i restanti attinti dal bilancio comunale.

«Questa è la nostra nuova scommessa – commenta il Sindaco Ignazio Locci – due campi da padel nel Lungomare cittadino: si tratta di uno sport in espansione, fortemente “democratico” perché accessibile a tutti e tra i nuovi attrattori turistici. Desta molta curiosità: tutti lo vogliono provare. E noi ci crediamo: gli Uffici sono già al lavoro per perfezionare il progetto. Sant’Antioco amplia l’offerta, per cittadini e turisti. Del resto, i numeri ci dicono che negli anni sono sempre più coloro che si avvicinano a questo sport. E siamo certi che gli antiochensi apprezzeranno questa nuova opportunità».

La ragione del suo successo sta nel fatto che non servono grande esperienza, coordinazione impeccabile o una particolare sensibilità tecnica per imparare velocemente a giocare. Le dimensioni ridotte del campo, la racchetta maneggevole e senza corde, le palline più favorevoli al controllo rispetto al tennis rendono il padel un gioco semplice e immediato.

Per l’Assessore allo Sport Renato Avellino «Si tratta di una grande opportunità: è un nostro obiettivo ampliare l’offerta, favorendo la diffusione della pratica sportiva e del corretto utilizzo del tempo libero, incoraggiando e orientando le giovani generazioni verso attività, anche di tipo amatoriale e non agonistico, quale strumento educativo, di prevenzione e di tutela della salute. Il padel è uno sport per tutti, giovani e meno giovani: crediamo che riscuoterà un certo successo, innanzitutto tra gli antiochensi».