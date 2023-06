Due anni di lotta contro malamovida, caos rifiuti e camion bar abusivi: il comandante Calzia lascia Cagliari

Ha lottato contro la piaga della spazzatura selvaggia, la malamovida nel centro storico e ha diretto il giro di vite contro le occupazioni abusive del suolo pubblico. E oggi il comandante della polizia municipale lascia Cagliari. “Oggi ho salutato il Comandante Guido Calzia che in questi 46 mesi ha guidato la polizia locale con competenza e passione. Andrà a Roma, per un incarico più prestigioso”, commenta su Facebook il primo cittadino Paolo Truzzu. “auguri Guido, te lo meriti e siamo certi che porterai sempre nel tuo cuore un pezzo di Cagliari”.

E’ arrivato nel capoluogo nell’agosto di 2 anni fa dopo il pensionamento di Mario Delogu e ha gestito in questi anni la patata bollente della malamovida e quella della spazzatura selvaggia. Calzia lascia proprio mentre entra in vigore il nuovo regolamento sulla sicurezza approvato dalla giunta Truzzu ed è in corso un giro di vite sull’abusivismo nell’ambito del commercio sulle aree pubbliche. In arrivo un nuovo comandante.