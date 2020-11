Due alunne positive, scuola media chiusa a Villaspeciosa: “Alunni in quarantena preventiva”

Due alunne delle scuole medie di Villaspeciosa positive al Coronavirus, il sindaco Gianluca Melis firma l’ordinanza di chiusura di tutto l’istituto: “Le ragazze sono in quarantena domiciliare ormai da 8 giorni. Firmerò immediatamente ordinanza chiusura plesso – scuola media – nella giornata di domani e sino a domenica, domani procederemo alla sanificazione dell’intero plesso”. Il primo cittadino lancia un appello ai genitori dei bambini “della prima media e della terza media: monitorate i figli, verificate che non si presentino sintomi riconducibili al Covid. Se si dovesse presentare qualche sintomo è necessario chiamare immediatamente il proprio medico di famiglia”.

“Pur non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, ma in via preventiva e cautelativa, si rende necessario che tutti gli alunni e le alunne della prima e terza media stiano in quarantena domiciliare da domani e sino a domenica. Se entro domenica non dovessero presentarsi sintomi saranno trascorsi i 10 giorni, dal momento dell’esposizione, che per protocollo sanitario significa nessun contagio, in quel caso lunedì il plesso aprirà regolarmente. In ogni caso, attiveremo anche tutti i protocolli con Ats, potrebbe anche esserci la possibilità che la stessa contatti i ragazzi per effettuare il tampone. Vi chiedo di non allarmarvi e di stare sereni”.