Drammatico omicidio a Ortueri: 54enne ammazzato, ora è caccia al killer in tutta la zona. Ecco chi era la vittima del delitto consumato a Ortueri in località Pedra Litterada, a due passi dal territorio di Neoneli: si tratta di Graziano Mario Loddo, 54 anni, trovato morto a due passi dalla sua tenuta. Stando alle primissime indiscrezioni, l’uomo sarebbe stato ucciso con una fucilata e diverse scariche di pallettoni, in azione il medico legale che avrebbe riportato diverse ferite, forse anche in seguito alla caduta. Ma le indagini, delicatissime, sono in corso e i carabinieri di Tonara lavorano sulla pista dell’omicidio. Il ritrovamento del corpo è avvenuto uesta mattina intorno alle 10.