Drammatico incidente sulla Ss 131 a Paulilatino, addio all’ex carabiniere Domenico Murruzzu

Domenico Murruzzu, settantasette anni. Ecco chi è la vittima del terribile incidente avvenuto stamattina sulla Ss 131, all’altezza di Paulilatino. Viveva a Oristano. L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del personale del 118, sul posto sono anche intervenute le Forze dell’ordine e gli uomini dell’Anas. L’uomo, al volante della sua Dacia stava percorrendo la Carlo Felice in direzione Sassari quando, arrivato all’altezza del chilometro 114, è andato a schiantarsi contro un furgone che si trovava fermo sul ciglio della strada. Il mezzo a sua volta ha tamponato un camion che lo precedeva ed era fermo. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco di Oristano e della polizia stradale che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e risalire a eventuali responsabilità.

Murruzzu era molto conosciuto, sui social sono già tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia dell’ex carabiniere. “Facciamo le nostre più sentite condoglianze a Gian Leonardo, Antonio e alla famiglia per la prematura scomparsa di Domenico”, si legge nel profilo Facebook de La Corte Horses. Un messaggio stringato è visibile anche nella pagina Fb della parrocchia di Santa Vittoria di Siligo: “È deceduto Domenico Murruzzu, 77 anni, residente a Oristano. I funerali saranno a Oristano, preghiamo per la sua anima e per i suoi familiari.”