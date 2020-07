Drammatico incidente alle porte di Cagliari: muore uno studente di Messina, grave l’amico

Si chiama Davide Luna, il 19enne di Messina, che ha perso la vita questa notte in un incidente stradale sulla ss 195, al km 4, avvenuto attorno alla mezzanotte. Guidava uno scooter, con lui viaggiava l’amico, 20 anni, gravemente ferito e trasportato in codice rosso al Santissima Trinità. I due erano in vacanza. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e all’arrivo dei soccorritori per lui non c’era più nulla da fare.

Si tratta del secondo incidente mortale nella notte nel Cagliaritano.