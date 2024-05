Dramma sull’ex 125, moto vola fuori strada: muore un 30enne di Muravera

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Drammatico incidente nella notte a Muravera. Un trentenne ha perso la vita dopo che la moto nella quale stava viaggiando come passeggero, una Yamaha RJ07 600, è finita fuori strada. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso aderenza affrontando una curva a velocità elevata, scivolando per diverse decine di metri, urtando la base di un cartello stradale e terminando la corsa in un campo. Inutili i soccorsi del personale del 118.

Il guidatore, un uomo di 48 anni anch’egli residente a Muravera, è stato inizialmente trasportato presso l’ospedale San Marcellino di Muravera e successivamente trasferito al Santissima Trinità di Cagliari. Attualmente, non è in pericolo di vita.Il motociclo è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di San Vito e affidato al soccorso stradale. Al termine dei rilievi, è stata contestata la violazione dell’articolo 141, commi 3 e 8 del Codice della Strada, per circolazione a velocità non commisurata alle condizioni ambientali. Come previsto dalle normative, verranno effettuati accertamenti tossicologici nei confronti del conducente. L’autorità giudiziaria ha disposto la rimozione del corpo e la restituzione della salma ai familiari.