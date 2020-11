Dramma nelle campagne della Sardegna, 52enne muore travolto dalla motozappa

Incidente mortale sul lavoro a Belvì. Verso le 19, la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono è intervenuta in località “Funtana Frida” per soccorrere un 52enne che è stato travolto dalla sua motozappa mentre stava facendo dei lavori agricoli in un appezzamento di terreno. Purtroppo per l’uomo, nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, il suo cuore ha cessato di battere.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Belvì, il personale del Corpo Forestale regionale della stazione di Aritzo e il servizio sanitario 118 di Tonara e Sorgono con un medico, che ha constatato il decesso del cinquantaduenne.