Dramma nella notte a Maracalagonis: perde il controllo della Bmw, 22enne muore al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale limitrofa alla zona industriale di Maracalagonis, dove per cause ancora da accettare il giovane ha perso il controllo della Bmw sulla quale era a bordo. Ad accorgersi dell’incidente stradale sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno trasporto il giovane al nosocomio cagliaritano. Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato niente da fare: si è spento poco dopo il ricovero.