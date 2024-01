Dramma in via Nazionale a Quartucciu, 61enne di Cagliari sviene e muore: addio a Laura Montalbano

Dramma in via Nazionale a Quartucciu. Una donna di sessantuno anni, Laura Montalbano, è morta stroncata da un infarto. La donna è svenuta all’improvviso in strada e i soccorsi dei medici del 118 si sono rivelati inutili. Sono stati i tanti passanti in una delle strade principali del paese ad accorgersi dell’improvviso malore della 61enne e a dare subito l’allarme, chiedendo l’intervento di un’ambulanza. Il dramma è avvenuto verso le 20:30: il traffico automobilistico è stato subito deviato per consentire i soccorsi, e tanti automobilisti hanno notato il telo bianco sull’asfalto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Quartu: il responso medico è stato di “morte naturale causata da infarto”. I parenti della donna sono stati avvisati dalle forze dell’ordine.

Una volta accertate le cause del decesso il corpo della sessantunenne, originaria di Cagliari e residente nel rione cagliaritano di San Michele, è stato spostato da via Nazionale e trasferito al cimitero.