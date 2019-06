Dramma in Sardegna, un uomo di 37 anni muore in spiaggia mentre fa il bagno. Sotto gli occhi di tantissimi bagnanti, il 37 enne è annegato durante un bagno fatale avvenuto nella spiaggia di Scivu, ad Arbus. Inutili i soccorsi per tentare di salvarlo, l’uomo si era tuffato con un amico poco dopo avere mangiato ed entrambi erano stati riportati a riva dai bagnini. Ma l’uomo è morto durante la corsa per la rianimazione. Si tratta di un turista straniero.