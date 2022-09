Dramma in Sardegna, 80enne annega mentre fa il bagno a Porto Pino davanti ai parenti

Dramma in Sardegna, nella spiaggia di Porto Pino, a Sant’Anna Arresi. Un ottantenne è morto annegato mentre stava facendo il bagno, davanti ai suoi parenti. Si tratta di un turista francese da qualche giorno in vacanza nell’Isola: i soccorsi, per quanto rapidi, si sono rivelati inutili. Sulla spiaggia è atterrato l’elisoccorso, ma i medici non hanno potuto fare altro, alla fine, che constatare il decesso dell’uomo. Sotto choc, ovviamente, i suoi familiari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i volontari della Protezione Civile di Sant’Anna Arresi. I primissimi soccorsi, all’ottantenne, sono stati fatti dai bagnini del litorale.