Dramma in Consiglio comunale a Quartucciu, muore l’ex sindaco: addio a Tonino Meloni

Tragedia nel corso dell’ultimo Consiglio comunale a Quartucciu. Tonino Meloni, 72 anni, ex sindaco socialista e vicesindaco sino a un mese fa, è morto all’improvviso. Si è accasciato tra i banchi, accanto a un collega, e i soccorsi sono stati inutili. Un infarto se l’è portato via sotto gli occhi del sindaco Pietro Pisu, degli assessori e di tutti i consiglieri. I soccorsi sono stati rapidi, ma purtroppo inutili. Il cuore di Meloni non ha mai ripreso a battere. Ingegnere, la politica come passione da tantissimi anni, sempre tra le fila del centrosinistra. Dal 1997 al 2001 è stato sindaco di Quartucciu, riuscendo a conquistare la poltrona principale del municipio con il supporto di una lista civica indipendente. L’attuale sindaco, Pietro Pisu, l’aveva voluto al suo fianco come vicesindaco, ruolo lasciato da Meloni qualche settimana fa. Nella sua lunga carriera ha collaborato con varie amministrazioni comunali.

La notizia della morte di Tonino Meloni ha fatto rapidissimamente il giro di tutta Quartucciu. Sui social sono già in tanti a piangere la tragica scomparsa dell’ex sindaco e vicesindaco e a ricordarlo per tutte le decisioni, importanti, che ha preso nei cinque anni in cui ha indossato la fascia tricolore, a cavallo tra la fine del secondo e l’inizio del terzo millennio.