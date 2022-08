Tragedia nelle acque di Villasimius. Una donna di 64 anni è morta durante un’immersione, stando a quanto trapela insieme ad altre persone. I soccorsi effettuati dalla Guardia Costiera, intervenuta insieme ai medici, si sono purtroppo rivelati inutili. In azione anche l’elisoccorso, con l’equipe medica arrivata in breve tempo: ogni tentativo di rianimarla non ha però avuto successo, e la donna è morta stroncata da un arresto cardiaco.