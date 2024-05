Dramma a Villasalto, parte un colpo improvviso dal fucile: muore un 17enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Villasalto, un diciassettenne è morto dopo che è stato raggiunto da un colpo di fucile. Il giovanissimo era in casa e ha preso l’arma, di proprietà dei genitori, iniziando a maneggiarla. All’improvviso, probabilmente a causa di una manovra incauta, è partito uno sparo e il proiettile ha preso in pieno il ragazzino. Sul posto è piombata un’ambulanza del 118 e anche l’elisoccorso: i medici a bordo dei due mezzi, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 17enne. In azione, per svolgere tutti i rilievi del caso, i carabinieri. La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando tutti nello sconforto e nella disperazione.