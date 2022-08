Dramma a Urzulei, muore un 17enne di Cagliari nello schianto con lo scooter sull’Orientale sarda

L’arrivo dell’elisoccorso, il tentativo disperato dei soccorritori: è morto così un ragazzo cagliaritano di 17 anni a Urzulei, dopo la fatale uscita di strada in sella al suo scooter. Un terribile impatto, il ragazzo sbalzato sull’asfalto dell’Orientale Strada, la tragedia che si è consumata proprio negli occhi di chi stava provando a rianimarlo e salvarlo. Purtroppo non c’è stato niente da fare, il giovanissimo (ancora non è stata resa nota la sua identità, i primi rilievi sono in corso) è morto poco dopo l’incidente. L’ennesimo in questa vigilia di Ferragosto tormentata nelle strade della Sardegna. E nel giorno stesso in cui è morto un ciclista falciato e ucciso sulla statale 130, il 73enne Piergiorgio Congiu, geometra in pensione.