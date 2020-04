Dramma a Sassari, 77enne al volante va a sbattere contro due auto in sosta e muore

Un incidente mortale drammatico, sia perchè Sassari e Calangianus piangono un loro “figlio”, sia per le modalità con le quali è avvenuto. Giovanni Francesco Meloni, pensionato 77 anni, dopo essere uscito con la sua Lancia Y dal garage di casa, in via Sieni, si è fatto aiutare da un passante a far ripartire l’auto. Il motore, infatti, si era improvvisamente fermato: una volta tornato alla guida della vettura è andato a sbattere contro due auto in sosta. È stato lo stesso uomo che l’aveva aiutato a far ripartire la macchina a lanciare subito l’allarme. Sul posto si sono precipitati una pattuglia della polizia Locale sassarese, agli ordini del comandante Giovanni Serra, e i soccorritori del 118. Quando sono arrivati, il cuore dell’uomo stava ancora battendo.

I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili, il cuore del 77ene si è fermato dopo pochi minuti. La dinamica sembra essere chiara, il pensionato è stato stroncato da un malore improvviso. I rilievi sono stati svolti dalla polizia Locale.

FOTO: Via Sieni a Sassari