Dramma a Samassi, esce dal barbiere e viene ucciso da un malore: addio a Sergio Piccioni

Samassi – Esce dal barbiere, sale in macchina e si sente male: viene notato da alcuni passanti solo due ore dopo, inutili i soccorsi. Si chiamava Sergio Piccioni, 60 anni circa, l’uomo che, è stato rinvenuto nella sua automobile immobile, accasciato al volante. Era dal barbiere, poi è salito in macchina ed è stato colto da malore. Due ore dopo alcuni passanti hanno notato il corpo, la testa era appoggiata sul volante della sua Opel Corsa, sul posto sono intervenute due ambulanze e gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo ma per lui non c’era più niente da fare. La tragedia si è consumata alle 15:30 in via Santa Margherita, Piccioni lascia la moglie e i figli.