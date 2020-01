Dramma a Quartu, uomo trovato morto in casa

Dramma in via Alghero a Quartu Sant’Elena. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all’interno di un appartamento. A dare l’allarme, stando alle primissime informazioni disponibili, sarebbero stati alcuni vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, un’ambulanza del 118 e i carabinieri del comando cittadino. Dalle prime indagini svolte sarebbero emerse tracce chiare che porterebbero a pensare ad un gesto estremo. Il traffico, nella strada, è stato bloccato per consentire l’intervento di soccorsi e Forze dell’ordine.