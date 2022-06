Dramma a Quartu, mamma 27enne muore in casa: “È caduta e ha battuto la testa”

Tragedia in un’abitazione di Flumini di Quartu. Una giovane mamma, Andrea Nairi, 27 anni, è morta ieri pomeriggio. La tragedia in un’abitazione di Flumini. Andrea Nairi, 27 anni, ha perso la vita, stando a quanto si apprende, in seguito ad una caduta. “Subito dopo si è lavata e si è messa a letto”, poi il peggioramento: “Abbiamo chiamato il 118, hanno fatto tutto il possibile per salvarla”. Lascia il compagno e una bimba di 15 mesi. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, in tanti conoscevano la giovane. C’è chi la ricorda, come per esempio Milena, una barista di Cagliari, con parole dolci e piene di profondità: “La notizia della tua scomparsa mi ha completamente distrutta. Così giovane, una mammina che aveva tutta la vita davanti. Mi dicevi sempre che ero stata la tua insegnante nel bar, e questo ci legava. Magari questo pensiero ti arriverà sin lassù. Non ci sono parole, non è giusto”.