Dramma a Quartu in viale Colombo, ciclista si accascia per terra e muore

Dramma a Quartu Sant’Elena. Un uomo di circa cinquant’anni si è accasciato per terra, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, ed è morto, probabilmente stroncato da un malore. Due agenti del commissariato di Quartu, a bordo di una volante, si sono accorti della scena e sono intervenuti, chiamando subito i soccorsi e, come spiegano dal commissariato quartese, rimanendo per dare una mano di aiuto. Sul posto è arrivato il 118 ma, purtroppo, il cuore dell’uomo ha cessato di battere.