Dramma a Nuraminis, trovato morto in un casolare abbandonato il 34enne Eugenio Zonca

È stato trovato, dopo giorni di ricerche, il corpo di Eugenio Zonca, il giovane di 34 anni che era uscito dalla casa della mamma, nella frazione di Villagreca, raggiungendo Nuraminis e, poi, sparendo nel nulla lo scorso 23 dicembre. Sono gli stessi parenti a confermare l’esito tragico delle ricerche del loro caro: il cadavere di Zonca è stato trovato in un casolare dietro la piscina comunale, non distante dalla Ss 131. Sul posto sono piombati i carabinieri e anche i vigili del fuoco, per le operazioni di recupero del corpo, sul quale non sarebbero stati trovati segni di violenza. Le due sorelle del trentaquattrenne avevano lanciato vari appelli sui social e anche su Casteddu Online. Nel primo pomeriggio la terribile notizia è stata data ai parenti di Zonca dalle stesse forze dell’ordine.

Le cause del decesso dovranno ancora essere chiarite ma, stando a quanto trapela, sul corpo del trentaquattrenne non sarebbe stato notato nessun segno evidente di violenza.