Dramma a Lanusei, muore schiacciato da una catasta di legna: addio a Lorenzo Cugusi

Tragedia nella centralissima via Tortolì a Lanusei. Un 74nne, Lorenzo Cugusi, ex tecnico di laboratorio all’ospedale cittadino, è morto travolto da una catasta di legna che stava aiutando a sistemare nel cortile di una vicina di casa. È stata la donna, non riuscendo a liberare l’uomo dalle travi, a lanciare l’allarme: l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 è stato, purtroppo, vano. Sul luogo dell’incidente mortale sono arrivati anche i carabinieri del paese ogliastrino per ricostruire le esatte cause del dramma. Cugusi era molto conosciuto a Lanusei. Viveva da solo e, dopo una vita di lavoro, trascorreva le giornate nella massima tranquillità, tra la sua abitazione e quelle dei suoi amici e conoscenti più stretti.

La notizia del decesso è arrivata anche in Comune. Il sindaco Davide Burchi, nelle prossime ore, contatterà i familiari di Lorenzo Cugusi per le condoglianze.