Dramma a Jerzu, Mario Todde trovato morto dopo ore di ricerche e sos

Tragedia a Jerzu. Mario Todde, l’uomo scomparso dalle 11. 30 di stamattina, è stato trovato morto. A confermare la notizia i carabinieri di Lanusei. Nel pomeriggio i sindaci di Jerzu e Bari Sardo avevano invitato la popolazione a collaborare per le ricerche. I carabinieri non hanno dubbi: non ha subito violenza da nessuno. Il dolore degli amici di Facebook: “Mario ti voglio bene, riposa in pace”, “Il cuore colmo di dolore. Un ragazzo splendido, bello, gentile, amorevole. Non ho parole per esprimere lo sconcerto, solo lacrime. Arrivederci Mario”. Todde lascia una moglie e due figli.