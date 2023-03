Dramma a Burcei, elettricista cade dalla scala e muore: addio a Cesare Aledda

L’uomo, un 58enne, trovato senza vita nel suo laboratorio di via Garibaldi. La macabra scoperta fatta dal padre. È stata disposta l’autposia, in programma lunedì al Policlinico di Monserrato. Il corpo senza vita di Aledda è stato trovato all’interno del suo laboratorio dal padre: l’elettricista non era sposato e viveva insieme ai genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Burcei e, successivamente, il medico legale Roberto Demontis. È lui a confermare le “fratture al cranio” e “l’assenza di segni evidenti di una possibile violenza”. Ma il magistrato, visto che l’uomo è morto mentre si trovava da solo, ha comunque deciso di disporre l’autopsia per avere un quadro chiaro della situazione. Il corpo di Cesare Aledda sarà analizzato lunedì prossimo al Policlinico di Monserrato.