Da Sabaudia dove hanno partecipato al IV Trofeo LILT di Dragonboat, le donne della squadra Karalis Pink Team sono sbarcate all’aeroporto di Elmas con in tasca un ottimo piazzamento e tanta felicità per aver condiviso con le altre atlete momenti di sana competizione e tanta emozione. Arrivare in finale con le squadre più forti d’Italia, col secondo miglior tempo, è un risultato fantastico che le proietta in un futuro che fa ben sperare…un futuro tutto rosa .